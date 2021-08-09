Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Antalya'daki yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Antalya'da yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek.

"Toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı"

AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak. Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak.

93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek. Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız.

"Yaklaşık 20 bin dekar tarım alanı etkilendi"

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşıladık. Desteğimiz sürecek. Yaklaşık 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin, nar, narenciye ve defne bahçelerinin yeniden tesisi yapılacak. Çiftçimize ayrıca, gübre ve ilaç desteği sağlanacak. Yanan sulama ekipmanları ve tarım malzemeleri için de destek verilecek.