Muğla günlerce Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz yangınlarıyla mücadele etti. Yaklaşık 2 hafta süren bu yangınları söndürmek için dost ve kardeş ülkeler de seferber oldu.

Kazakistan da o ülkelerden biriydi.

16 kişilik ekip büyük mücadele verdi

16 kişilik özel ekip, 2 helikopterle alevlere karşı büyük mücadele verdi.

Yangınlar söndü, ekip bir süre daha tedbiren bölgede kaldı. Riskin azalmasıyla Kazakistan ekibi de ülkesine dönme kararı aldı. Dalaman Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Ekibimiz büyük bir tecrübe kazandı"

Törene Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli de katıldı.

"Dost acı günde belli olur" atasözünü hatırlatan Saparbekuli şöyle konuştu:

"Ekibimiz buradaki uluslararası yangın söndürme çalışmasında büyük bir tecrübe kazandı. Dağlık bölgelerde ve uluslararası yardım organizasyonlarında nasıl hareket edeceğini öğrendi. Yaşasın Türk-Kazak kardeşliği, daim olsun."

[Fotoğraf: AA]

Kazakistan ekibi ülkelerine 2 ülkenin bayraklarıyla uğurlandı.