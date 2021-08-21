Kazakistanlı "ateş savaşçıları" ülkesine döndü
Muğla'daki orman yangınlarını söndürmek için destek veren Kazakistan ekibi de ülkelerine uğurlandı. 2 helikopter ve 16 kişilik özel itfaiye ekibi için Dalaman Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Muğla günlerce Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz yangınlarıyla mücadele etti. Yaklaşık 2 hafta süren bu yangınları söndürmek için dost ve kardeş ülkeler de seferber oldu.
Kazakistan da o ülkelerden biriydi.
16 kişilik ekip büyük mücadele verdi
16 kişilik özel ekip, 2 helikopterle alevlere karşı büyük mücadele verdi.
Yangınlar söndü, ekip bir süre daha tedbiren bölgede kaldı. Riskin azalmasıyla Kazakistan ekibi de ülkesine dönme kararı aldı. Dalaman Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
"Ekibimiz büyük bir tecrübe kazandı"
Törene Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli de katıldı.
"Dost acı günde belli olur" atasözünü hatırlatan Saparbekuli şöyle konuştu:
"Ekibimiz buradaki uluslararası yangın söndürme çalışmasında büyük bir tecrübe kazandı. Dağlık bölgelerde ve uluslararası yardım organizasyonlarında nasıl hareket edeceğini öğrendi. Yaşasın Türk-Kazak kardeşliği, daim olsun."
Kazakistan ekibi ülkelerine 2 ülkenin bayraklarıyla uğurlandı.
- 18:37
- 18:28
- 18:23
- 18:02
- 18:39