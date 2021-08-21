Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye helikopterle gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yeni hizmete açılan geçici köprüye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile giden Oktay, yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"Çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Sinop'tayız"

Son dönemde çok büyük afetlerden birinin de Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Zonguldak, Rize ve Artvin dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığına işaret eden Oktay, sel afetleri nedeniyle çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Sinop'ta olduklarını vurguladı.

Bakanların ilk andan itibaren afet bölgesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Sayın bakanlarımızla tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte olmak için bugün buradayız. Cumhurbaşkanı'mız ilk anda geldiler, bölgeyi ziyaret ettiler, önceki cuma buradalardı. Gerek Bozkurt gerekse Ayancık'ı havadan inceleyerek gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün de yine Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı, 'Havadan inceledik ama siz de yerinde vatandaşlarımızla birlikte olacaksınız, hallerini hatırlarını soracaksınız, her biriyle tek tek ilgileneceksiniz.' şeklinde. Yine bakanlarımızın, tüm kurumlarımızın ilk andan itibaren yaptıkları konuda biz de bugün yine acıları paylaşmak ve tekrardan hasarları bir an önce ayağa kaldırmak üzere buradayız" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Oktay, Ayancık, Türkeli ve Sinop genelinde, diğer tüm bölgelerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle devam etti:

"Havadan Ayancık'ı, Babaçay dahil tüm bölgeyi inceledik. Köylerimiz dahil yine. İlk andaki sel afetinin 331 kilograma kadar metreküpteki yağış olayını düşündüğümüzde, selin şiddetini düşündüğümüzde, su taşkınının, nasıl çok hızlı şekilde şehrin ayağa kalkmakta olduğuna da bizzat şahitlik yaptık burada."

"Şehirde çok ciddi iyileşme gözle görülür durumda"

"Hastanemizin tamamen faaliyet dışı kalması ve orada vatandaşlarımızın nasıl tahliye edildiğinin hepimiz canlı şahidiyiz. Diğer yerlerde nasıl çatıların üzerinde helikopterlerle arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD'ımız ve yine Jandarma'mız, diğer güvenlik güçlerimiz Kızılay'ımız, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte nasıl canla başla arama kurtarma faaliyetlerinde destan yazıldığının hepimiz canlı şahitleriyiz. Gördük, hamdolsun. Bugün geldiğimiz noktada, biraz önce hastanenin yanında bulunuyorduk. Hamdolsun, temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Dünden itibaren de hastane, poliklinik hizmetlerine başlamış durumda. Yani en şiddetli etkilenen yerin poliklinik hizmetleri olacağı boyuta kadar şehirde çok ciddi iyileşmeyi gözle görülür olarak bugün müşahede etmiş durumdayız."

"Hasar tespit çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor"

Küçük sanayi sitesinde de çalışmaların devam ettiğini anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Çok hızlı şekilde de sanayi sitemizi ayağa kaldırmış olacağız. Sokak araları da dahil tüm şehirdeki tüm temizlik ve ayağa kaldırma, hasar tespit çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor. Altyapı çalışmaları da. Hemen arkamızda gördüğünüz bu çalışmalar, en güçlü örneklerinden birisidir. Tüm dere yatağında bulunan köprülerimiz kullanılamaz hale gelince şehrin iki yakasını bir araya getirecek şekilde hemen savaşlarda kullanılan araçların normal sivil hayatta vatandaşlarımız için nasıl kullanılabileceğiyle alakalı en güzel örneklerinden birisini de burada verdik. Askeri birliklerimizle tüm sivil kurum kuruluşlarımızla bakanlıklarımızla birlikte hemen arkada gördüğünüz Kara Kuvvetlerine ait bir köprünün nasıl ayağa kaldırıldığını hep birlikte şahit olduk. Onun ötesinde çok daha güzel bir çalışmayı hemen arkamızdaki bu defa köprüde gördük. Ulaştırma Bakanlığımızın bu konuda hamdolsun çok ciddi yeteneği var. Sayın Bakan'ımız da ilk andan itibaren burada. Şehirdeki vatandaşlarımızla da görüştük. Bakanımızı artık biz Ayancıklı olarak biliyoruz. Hemen hemen tanımayan kalmadı. 'Herhangi bir derdimiz olduğunda da bakanlarımıza anında derdimizi iletiyoruz' diyorlar. Enerji Bakanı'mız yine hakeza aynı şekilde buradalar. Adalet Bakanı'mızla birlikte biz de bugün birlikteyiz, bir aradayız."

"18 saat içinde geçici köprünün yapımı tamamlandı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 18 saat içinde geçici köprünün yapımını tamamlayan bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Böyle bir yeteneğimiz var, hamdolsun. Dünyada belki ilk diyebileceğimiz çalışmalar dolayısıyla ulaşım sorununu ilk etapta kökünden çözen bir çalışma. Bu, Ayancık'taki, tüm Sinop genelinde ve diğer bölgelerimizde, Bozkurt da buna dahildir, birazdan Bozkurt'u da göreceğiz zaten, çalışmaların nasıl hızlı şekilde ayağa kaldırıldığının göstergesi hamdolsun. Bir su sorununun kalmadığını görüyoruz, herhangi bir enerji hatlarında sorunumuz kalmadı. Biraz önce AFAD'da da brifing aldık. Sayın Vali'miz, AFAD Başkanı'mızdan ve ilgili kurumlarımızdan brifingler aldık. Köyler dahil hiçbir yerde enerji sıkıntımız kalmadı. Sadece birkaç konutun kendisinde enerjide bir sıkıntı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Nasıl ki insanlarımızı havadan tahliye ettikse aynı şekilde köylerimize enerji vermekle ilgili bu da yine destansı bir müdahale şeklidir. Helikopterler havadan jeneratörlerin bölgeye iletilmesiyle aynı şekilde barınma ve yine beslenme ihtiyaçlarını direkt giderilmesiyle nasıl etkili çalıştığımızı da yine hem vatandaşlarımız yereldeki hem de tüm Türkiye şahit olmuştur."

"Elektrikte bir sıkıntımız yok, suda bir sıkıntımız yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Elektrikte bir sıkıntımız yok, suda bir sıkıntımız yok. Ana yollar dahil köy yollarında herhangi bir sıkıntımız kalmış değil. Tek bir köy yolumuz hariç. Şu anda o köy yoluna odaklanılmış durumda. İnşallah o da en kısa sürede çözülecek ve sonrasında kalıcı yapılar yapılacak" diye konuştu.

Sinop'ta selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Babaçay köyünde de incelemeler yaptıklarına işaret eden Oktay, "Barınma ile ilgili biraz önce Babaçay'da da gördük, orada barınma ihtiyacı vardı. Yirmi tane konteyner hazır edilmiş durumda, faaliyette, gerektiği takdirde 50 konteynere çıkaracak şekilde barınma sorunu çözülmüş durumda. Ayancık'ta bir barınma sorunumuz yok. Babaçay'da ihtiyaç halinde 50'ye kadar konteynerle sorunu çözmüş durumdayız, Allah'a şükür." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'mız her bir gelişmeyi an ve an takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hasar tespit çalışmalarının önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sayın Bakanımız da ilk günden itibaren tüm ekibiyle birlikte burada. Tüm yüreğini, diğer bakanlarımızla beraber ortaya koymuş durumda. Tüm hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hem yıkılacak binaların tespiti hem ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı, az hasarlı binalar tespit edilmiş durumda. Bunların çok hızlı şekilde gereği yapılacak. Yaralarımızı çok hızlı şekilde sarıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her bir gelişmeyi an ve an yani bunu 24 saat olarak ifade edersem abartmış olmam... Çünkü gecenin üçünde veya dördünde veya herhangi bir gelişme olduğunda arayan veya kendisi bilgilendirilen bir liderden bahsediyoruz. Hamdolsun onun liderliğinde tüm kabinemiz, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu yaraları sarmaya çalışıyoruz."

"Tek yumruk olanların dışında kalmak isteyenler oldu"

Türk milletinin tek yumruk olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"İnşallah buradan birlik, beraberlik, dayanışma içinde olduğumuz zaman nasıl her şeyin üzerinden geleceğimizi bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olacağız. Türk milletinin özelliği budur. Herhangi bir sıkıntıda tek yumruk olmasını bilir. Burada da tek yumruk olduğumuzu ve nasıl olacağımızı gösterdik. Bunu anlamayanlar oldu. Tek yumruk olanların dışında kalmak isteyenler oldu ve buradan acı üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar oldu. Ne yazık ki onları da gördük. Milletimiz onlara gerekli dersleri verecektir. Gerekli cevabı milletimiz kendisi verecektir. Onlara kalan da bugünden ileride geri dönüp baktıklarında herhalde aynaya bakacak yüzleri kalmayacaktır."