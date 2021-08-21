Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz" sözlerine de yer verildi.