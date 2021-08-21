Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve saldırı planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz" sözlerine de yer verildi.
Güçlü, Kararlı, Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2021
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/sYdzIhOnVp
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