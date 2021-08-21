Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu Bozkurt'ta incelemelerine devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Askerlere teşekkür etti
İncelemeleri sırasında, Samsun Jandarma Komutanlığı Kavak Asayiş Komando Bölüğü'nün Ziraat Bankası Bozkurt Şubesi'nin bodrum katını temizlerken para bulduğunu öğrenen Bakan Soylu, askerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Bakan Soylu, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Kastamonu Sel Süleyman Soylu
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