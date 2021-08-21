İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Askerlere teşekkür etti

İncelemeleri sırasında, Samsun Jandarma Komutanlığı Kavak Asayiş Komando Bölüğü'nün Ziraat Bankası Bozkurt Şubesi'nin bodrum katını temizlerken para bulduğunu öğrenen Bakan Soylu, askerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Soylu, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.