Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen detaylı analizler sonucunda arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 81 il genelinde eş zamanlı olarak yol, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 474'ü asayiş, 155'i siber, 73'ü narkotik, 37'si kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM), 5'i göçmen kaçakçılığı ve 2'si terörle mücadele (TEM) suçlarından olmak üzere aranan toplam 746 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ailelerin huzuru için asayiş suçlarından göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar her alanda suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonlarda görev alan jandarma teşkilatı, Asayiş Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.