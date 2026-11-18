Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri ve yasa dışı yerleşim karakollarının kurulması için planlama ve koordinasyon faaliyetlerinde yer aldıkları belirtildi.

Bu kişi ve kuruluşların yerleşim faaliyetleri için fon topladığı, gönüllüleri işe aldığı ve şiddet yanlısı yerleşimcilere destek sağladığı kaydedilen açıklamada, yaptırımlar kapsamında Avustralya vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlarla ticaret yapmasının veya diğer şekillerde destek sağlamasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların yanı sıra hedef alınan kişilere seyahat yasağı da getirildiği belirtilerek Avustralya'nın ilk kez yasa dışı yerleşimlerin inşasında rol alan bir inşaat şirketini yaptırım listesine aldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin hızla genişlemesi ve gaspçıların Filistinlilere yönelik şiddetinin iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna işaret edildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli bulunuyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli, yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında ikamet ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016 yılında kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim faaliyetlerinin hiçbir hukuki geçerliliği bulunmuyor ve bu adımlar uluslararası hukukun açık ihlali sayılıyor.