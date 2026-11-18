Romanya Yer Fiziği Araştırma ve Geliştirme Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde merkez üssü Vrancea olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin 120,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (IGSU), depremin başkent Bükreş dahil tüm ülkede güçlü şekilde hissedildiğini, 5 ila 10 saniye sürdüğünü ve ülke genelinde maddi hasar tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Depremde 2 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Yaralılardan birisi tahliye sırasında dolap kapağına çarptı. Diğeri ise üzerine mobilya devrilmesi sonucu yaralandı. Ayrıca panik atak geçiren kişiler de oldu." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal medya, depremin komşu ülkelerde de hissedildiğini kaydetti.