MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin emeklerini ve toplum hayatındaki değerini görünür kılmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla bir dizi etkinlik planladı.

Bu kapsamda Bakanlığın genel koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kutlamaların yalnızca 24 Kasım ile sınırlı kalmaması, kasım ayı boyunca ve yıl geneline yayılan etkinliklerle sürdürülmesi hedefleniyor.

Öğretmenler 23-24 Kasım'da Ankara'da ağırlanacak

Etkinlikler kapsamında 81 ilden belirlenen temsilci öğretmenler, 23-24 Kasım'da Ankara'da ağırlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de temsilci öğretmenlerle bir araya gelecek.

Öğretmenler, 23 Kasım'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerini, Şehit Öğretmenler Anıtı'nı ve Öğretmen Hatıra Ormanı'nı ziyaret edecek.

Aynı gün Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde akşam yemeğine katılacak öğretmenler, CSO Ada Ankara'da "Bir Öğretmen Bin Yürek" konserini izleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek konserde, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler aynı sahnede buluşacak.

24 Kasım, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak

Temsilci öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Bakan Tekin ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Öğretmenler, sergi açılışları ve "ÖğretmenİZ" söyleşisinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Öğretmene Saygı Gecesi" programına katılacak. Program kapsamında 150 kişilik ekip tarafından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın "Kim Var?" adlı etkinliği sahnelenecek.

Programa, 81 ilden temsilci öğretmenlerin yanı sıra şehit öğretmen yakınları, emekli ve depremzede öğretmenler, yurt içi ve yurt dışından davetli eğitimciler ile 3. Maarif Kongresi katılımcılarından oluşan yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

Ayrıca "Öğretmen Gözüyle" fotoğraf sergisi ile öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimini yansıtan "Öğretmen" temalı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Öğretmenler, kongre ve söyleşilerde bir araya gelecek

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 24 Kasım'da 81 ilde "ÖğretmenİZ" söyleşileri düzenlenecek.

Söyleşilerde Bakanlık yöneticileri, kültür ve sanat dünyasından tanınmış isimler ile öğretmenler bir araya gelecek.

Ankara'da 25-27 Kasım'da "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 3. Maarif Kongresi gerçekleştirilecek.

Kongrede eğitim, medeniyet ve gelecek ilişkisi öğretmen merkezli ele alınacak, akademik çalışmalar ve eğitim uygulamaları bilimsel bir platformda değerlendirilecek.

Türkiye ve Türk dünyasından öğretmenler bir araya gelecek

İstanbul'da 27 Kasım'da emekli öğretmenlerin buluşacağı vefa programı düzenlenecek. Programda, öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimini konu alan "Öğretmenin Doğuşu" adlı gösteri sahnelenecek.

Kentte 28-30 Kasım'da "Ortak Hafıza, Ortak Gelecek" temasıyla Türk Dünyası Öğretmen Buluşması gerçekleştirilecek. Türkiye ve Türk dünyasından öğretmenler, eğitim yöneticileri ve temsilcilerin katılacağı programda, eğitim alanındaki ortak birikim ve deneyimler ele alınacak.

İstanbul'da ayrıca 29 Kasım'da Öğretmenler Günü Koşusu ve Milli Saraylar gezisi düzenlenecek.

İllerde düzenlenecek kutlama programlarında öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitim paydaşları bir araya gelecek.

Bu kapsamda konserler, sergiler, konferanslar, paneller, spor müsabakaları ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek.

Aday öğretmenler için yemin törenleri düzenlenecek, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek.

Şehit öğretmenlerin kabirleri ziyaret edilecek

"Öğretmen Gözüyle" fotoğraf, "Sen Anlat Öğretmenim" kısa film, "Öğrencinin Gözünden Öğretmen" fotoğraf, "Öğretmenimle Maarifin Doğasından Geleceğe" resim ve "Maarifin Doğasında Geleceğe Öğretmenimle" müzik eseri yarışmaları kapsamında ödül törenleri ve sergiler düzenlenecek.

Maarif Orkestrası, Maarif Korosu ve halk oyunları ekiplerinin katılımıyla öğretmenlere yönelik kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Şehit öğretmenlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla şehitlik ve kabir ziyaretleri yapılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ziyaret edilerek anma programlarına davet edilecek.

Velilerin teşekkür ve vefa mesajları iletilecek

MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri de huzurevlerinde emekli öğretmenlerle bir araya gelecek.

Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde öğretmenlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine yönelik geleneksel sanatlar, el sanatları ve hobi atölyeleri düzenlenecek.

Ayrıca resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik velilerden MEB İletişim Merkezi (MEBİM) aracılığıyla teşekkür ve vefa mesajları alınarak ilgili öğretmenlere iletilecek.

Bakanlıklar arası iş birliğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek

Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı bakanlıkların iş birliğiyle de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle öğretmen koşuları, kamplar, spor buluşmaları ve turnuvalar gerçekleştirilecek, "Öğretmen Saati" uygulaması hayata geçirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle "Öğretmen Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek, öğretmenler adına dikilen fidanlar için dijital sertifika uygulaması yürütülecek.

Ayrıca "Öğretmenim Rotalarda" etkinliği kapsamında doğa yürüyüşleri ve ekoturizm gezileri gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle askeri bando konserleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde etkinlik ve ziyaret programları düzenlenecek.

Adalet Bakanlığı iş birliğiyle öğretmenlerin Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı sosyal tesisleri ile İşyurtları Kurumu bünyesindeki tesislerden indirimli yararlanmalarına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle de "Öğretmenlerimizle Tarih ve Kültür Yolculuğu" kapsamında saray, köşk ve kasırlara geziler düzenlenecek.