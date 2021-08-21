Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan'daki son durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye, Afganistan'dan dönmek isteyen Türkiye vatandaşlarına verdikleri destek için teşekkür etti.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz