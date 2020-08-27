Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile ilgili bir video paylaştı. Dönmez, videoya şu notu düştü:

"Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar."

"Yeni müjde gelebilir"

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin, "Keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. 2 aya yeni müjde gelebilir" demişti.