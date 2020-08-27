Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz böyle test edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazın mühendisler tarafından test edildiği anları paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile ilgili bir video paylaştı. Dönmez, videoya şu notu düştü:
"Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar."
"Yeni müjde gelebilir"
Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin, "Keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. 2 aya yeni müjde gelebilir" demişti.
Etiketler: Sakarya Gaz Sahası gaz yakma testi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez doğalgaz keşfiSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:34
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