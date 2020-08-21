Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğini açıkladı.

Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfenin yapıldığını belirten Erdoğan, "Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Fatih sondaj gemisinin çalışmaları ve bundan sonraki süreçte yaşanacak gelişmelerle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber canlı yayınında merak edilenleri cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki büyük keşfe dair soruları @trthaber özel röportajında cevaplıyor. https://t.co/5B3pNVi7zD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. Yerin röntgenini çekiyoruz. Sonra da uzmanlarımız burada değerlendirme yapıyorlar. Potansiyel bölgeler belirlendikten sonra da arkadaşlarımız buraya sondaj yapılması tavsiyesinde bulundu.

2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı. Teknik ekip bunları test etti. Basınç okumaları yapıldı. Ve biz bölgede gaz olduğu kararına vardık.

Hasretle beklediğimiz konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledik. Bugünde müjdeli haberi Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yeni kaynak bulamasak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar.https://t.co/GGpXN4gxZY pic.twitter.com/2dZ69n4Rtk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

2004'ten beri Karadeniz'de yabancı şirketlerle birlikte 6 tane derin deniz sondajı yaptık.

"Gazın değeri 65 milyar dolar"

Potansiyeli en yüksek bölgede ilk sondajımızı yaptık. Farklı alanlarda da sismik çalışmalarımızı yapacağız. Bize yakın sahalarda keşifler oldu ama miktar düşüktü. Hedefimiz açıklanan rakamın yukarı yönlü revizesi.

Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar. Gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük bir tahmin zor olacaktır.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: İthal ettiğimiz gaza göre daha az maliyetli olacak.https://t.co/GGpXN4gxZY pic.twitter.com/HhY7iI42SW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Vatandaşların kullanacağı doğalgaz, ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacak.

Bundan sonraki işlerimiz, sondaj ve sismik faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla yapacağız.

"İşletme Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek"

Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: İşletmesi tamamen Türkiye Petrolleri üzerinden olacak.https://t.co/GGpXN4gxZY pic.twitter.com/14J4dOZy85 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

81 ilimizde doğalgaz kullanıyoruz. Dünyada bu şekilde şebeke genişleten başka bir ülke yok. Birçok malzemeyi yerli sanayi üzerinden yürütüyoruz.

Doğalgaz ve petrole 40 milyar dolar seviyesinde ücret ödüyoruz. Bunları azaltacağız ve cari açıkta pozitif katkı sağlayacağız.

İki yıl içerisinde bir ambargo ile karşı karşıya kaldık. AB'nin Türkiye Petrolleri'nde çalışanlara ve yöneticilere yönelik bir takım yaptırımları oldu. Yabancı uyruklu çalışanlarımıza tacizde bulundular.

Doğu Akdeniz'de son durum

2012 yılında kıta sahanlığımızı Birleşmiş Milletler'e bildirdik. Kıta sahanlığı ne demek; ana karada yer alan ülkenin deniz altında yer alan uzantısıdır. Bunu sınırlandıracak şey nedir karşı kıyıdaki ülke.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: İki yıl içerisinde bir ambargo ile karşı karşıya kaldık. AB'nin Türkiye Petrolleri'nde çalışanlara ve yöneticilere yönelik bir takım yaptırımları oldu. Yabancı uyruklu çalışanlarımıza tacizde bulundular.https://t.co/GGpXN4gxZY pic.twitter.com/xQ8BKXEhLl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

Kendi kıta sahanlığımızın dışında KKTC'den aldığımız ruhsat sahalarımız var. Onlarla yaptığımız anlaşma gereği, Türkiye Petrolleri bu alanlarda petrol araması yapabilir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise, kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan etti. GKRY'de ruhsat alanlarında hem Türkiye ile hem de KKTC ile zaman zaman çatışıyor. Orantısız olarak, yerleşik ülkeymiş gibi davranarak uluslararası hukuka aykırı olarak davranıyorlar.

Biz Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz.

Yunanistan da kendi kendine bir deniz yetki alanı belirleyerek çalışma yürütmek istiyor. Meis Adası bize 2 km mesafede, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre mesafede.

Fransa bu süreçte başından sonuna kadar Yunanistan'ın yanında yer alıyor.

Dünyadaki örnekler bizim tezimizi destekler mahiyette.

"Akdeniz'de en fazla uzun kıyısı olan ülkelerden birisiyiz"

Bizim güneydeki kıyı uzunluğumuz yaklaşık 1750 kilometre. Akdeniz'de en fazla uzun kıyısı olan ülkelerden birisiyiz. Menfaat birliği yaparak Türkiye'yi oyun dışına tutma anlayışı var. Milletimizin duası ve desteğiyle geri adım atmadık. Sonuna kadar haklıyız. Diyaloğa açığız ama kendi yetki alanımızı kimseyle paylaşmayız.

Yunanistan, Mısır ile gitti anlaşma yaptı. Haklı gözükmeye çalışıyorlar. Türkiye'de buna 'evet' diyecek bir yönetim ve lider yok.

Son yıllarda Mavi Vatan kavramı gelişti. Bu sularda bizim hukuka saygılı olarak egemenlik hakkımız var.