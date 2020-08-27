Giresun'daki sel felaketinden zarar gören orman köylülerinin ORKÖY kredileri 1 yıl faizsiz olarak ertelenecek. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Pakdemirli, "Bir an evvel yaraların sarılması için hep birlikte burdayız, çalışmalara devam ediyoruz. Bölgede özellikle afetten etkilenen böglede orman köylerimizin kullanmış olduğu kredileri bir yıl faizsiz olarak etkiliyoruz. Başvurmaları durumunda faizsiz erteliyoruz" dedi.