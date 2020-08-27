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Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Afganistan sel felaketiSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:17
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