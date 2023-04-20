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Gündem
TRT Haber 20.04.2023 20:30

Karadeniz gazı karaya çıkarılıyor

Karadeniz gazında bugün, tarihi gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşuyor. Törende meşaleyi, Erdoğan yakacak.

Yerli doğal gaz birazdan karaya çıkarılacak, şebekeye bağlanacak.

Törende, meşaleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yakacak.

"Bu eser tüm 85 milyonun"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla birlikteyiz. Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi.

Türkiye’nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.

Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin. 

İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip. 

"İkinci bayramımız Karadeniz gazının devreye alınmasıdır"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.

Ocak 2021'de kara tesisimize başladık. 

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. İlk etapta günde 10 milyon metreküğ gaz çıkartacağız. Filyos ve Zonguldak önemli enerji, teknoloji üssü haline geliyor.

"Bize yapamazsınız diyenleri, hainleri üzüyoruz"

Kandil'deki teröristleri, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Bize ilk günden itibaren yapamazsınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. 

Milletimizi sevindirirken, yapamazsınız diyenleri üzüyoruz.

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