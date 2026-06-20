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Türkiye
AA 20.06.2026 04:23

Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşanıyor

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yerini almaya başladı.

Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşanıyor

San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızı desteklemek isteyen futbolseverler, yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatroda kurulan dev ekranlar önünde toplandı.

Karşılaşmadan saatler önce yerini alan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla antik tiyatroyu doldurmaya başladı.

Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşanıyor

Futbolseverler, zaman zaman tezahüratlarda bulundu.

Kaş'ta yaşayan Mustafa Akıncıgil, Türkiye'nin ilk maçını yer bulamadığı için antik tiyatroda izleyemediğini söyledi.

Yer bulabilmek için 21.00'de antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını ifade eden Akıncıgil, "Oğlumla takımımızı desteklemeye geldik. Uykulu ama bir o kadar da heyecanlı. Milli takımımıza güveniyoruz." dedi.

Kalkan Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Akın Karabel de ilk maçta içeriye giremediği için erken saatlerde antik tiyatroya gelerek yerini aldıklarını söyledi.

Antik tiyatroda milli takımı izlemenin keyifli olacağını dile getiren Karabel, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alacağına inandıklarını ifade etti.

İzmir'den Kaş'a tatile geldiklerini belirten Ceren Aydoğdu, "Gece 03.00'te yerimizi aldık. Kalbimiz Türkiye ile. İnanıyoruz takımımıza. Antik tiyatroda küçük kızımızla maç izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

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