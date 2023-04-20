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Gündem
TRT Haber 20.04.2023 21:40

Enerjide bağımsızlık günü: Müjdeler peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz gazında meşaleyi yaktı, yerli gaz karaya çıkarıldı. Erdoğan, vatandaşlara iki müjdeyi de sıraladı: Mutfak ve sıcak sudaki doğal gaz kullanımı 1 yıl, konutlardaki doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak.

Enerjide bağımsızlık günü: Müjdeler peş peşe geldi
[Fotograf: AA]

İlk adımı Ağustos 2020'de atıldı. Türkiye, 3 yılda canla başla çalışıp yerli gazın karaya ulaşımını bugün sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu. 

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

Erdoğan meşaleyi yaktı, Karadeniz gazı karaya ulaştırılmaya başladı
Erdoğan meşaleyi yaktı, Karadeniz gazı karaya ulaştırılmaya başladı

"Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik" diyen Erdoğan, müjdeleri de art arda sıraladı:

Ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Birinci müjdemizi açıklıyorum; vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak su ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

İkinci müjdemiz, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden 1 ay ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de hepimize hayırlı olmasını diliyorum.


 

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazından ilk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşif, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Grafik: Nursel Çoban

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Erdoğan meşaleyi yaktı, Karadeniz gazı karaya ulaştırılmaya başladı
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