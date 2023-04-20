Enerjide bağımsızlık günü: Müjdeler peş peşe geldi

İlk adımı Ağustos 2020'de atıldı. Türkiye, 3 yılda canla başla çalışıp yerli gazın karaya ulaşımını bugün sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu.

[Grafik: TRT Haber]

"Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik" diyen Erdoğan, müjdeleri de art arda sıraladı:

Ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Birinci müjdemizi açıklıyorum; vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak su ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.https://t.co/KV9P7MF0H8 pic.twitter.com/JORNJY2aYp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2023

İkinci müjdemiz, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden 1 ay ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız.https://t.co/KV9P7MF0H8 pic.twitter.com/IXuBz2pvhs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2023

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazından ilk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşif, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Grafik: Nursel Çoban