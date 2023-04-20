Erdoğan meşaleyi yaktı, Karadeniz gazı karaya ulaştırılmaya başladı

Enerjide bağımsızlık ateşi yakıldı, beklenen müjdeler geldi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos’taki törende meşaleyi yaktı, Karadeniz gazı devreye alındı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İkinci bayramımız Karadeniz gazının devreye alınmasıdır"

"İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.https://t.co/KV9P7MF0H8 pic.twitter.com/R28Hzs0Fsw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2023

Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Filyos ve Zonguldak önemli enerji, teknoloji üssü haline geliyor.

"Bize yapamazsınız diyenleri, hainleri üzüyoruz"

Devreye alma törenimizle bugün 85 milyonu sevindirirken, milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanlarıyız diyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları izliyoruz. Ülkemizin istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında emperyalistleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını izliyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz.

[Fotoğraf: AA]

Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören, mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de laik bugünden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz.

300 milyar dolar Londra'dan getirdim diyor. Ne karşılığında getirdin, ne yaptın da getiriyorsun?

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te mağaraları o teröristlerin başına başına geçirdik.

İnsanların hayatlarının her aşamasında güvenle yaşamasını sağladık, yol, köprü, hızlı tren yaptık. Topraklarımızın verimini artırdık, çiftçilerimize destek verdik. Filyos'u en önemli bir doğal gaz merkezi haline getirdik.

[Grafik: TRT Haber]

"Konutlarda doğal gaz tüketimi bir ay ücretsiz"

Ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Birini müjdemizi açıklıyorum; vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak su ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.https://t.co/KV9P7MF0H8 pic.twitter.com/JORNJY2aYp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2023

İkinci müjdemiz, Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden bir ay ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizinde hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız.https://t.co/KV9P7MF0H8 pic.twitter.com/IXuBz2pvhs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2023

Grafik: Nursel Cobuloğlu