Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 20.06.2026 04:34

A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, Paraguay karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu.

A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

 

Hedefimiz galibiyet

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma, bugün 06.00’da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a destek mesajı yayınladı ve vatandaşlara YKS uyarısında bulundu:

"Milli Takımımıza Paraguay’la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS’ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar Dünya Kupası Paraguay Son Dakika
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı'ndan 'Milli heyecanı yaşarken öğrencilerimizi unutmayalım' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:16
Türkiye-Paraguay maçı başladı
05:24
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak
04:40
San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı
04:26
Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı yaşanıyor
01:31
Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
01:26
UNESCO’nun 'Edebiyat Şehri' Kahramanmaraş İstanbul'da tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
Bizim Çocuklar Paraguay karşısında
Bizim Çocuklar Paraguay karşısında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ