A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

Hedefimiz galibiyet

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma, bugün 06.00’da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a destek mesajı yayınladı ve vatandaşlara YKS uyarısında bulundu:

"Milli Takımımıza Paraguay’la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS’ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."