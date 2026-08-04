Gazze'de jeneratör yakıtı tükenen hastanede yoğun bakımdaki hastalar ve kuvözdeki bebeklerin hayatı tehlikede

Hastane yönetimi, ana jeneratörün saatler içinde durabileceği uyarısında bulunarak, bunun başta prematüre bebeklerin bulunduğu kuvözler ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere hayati bölümlerde elektrik kesintisine yol açacağını bildirdi.

Açıklamada, jeneratörün çalışmaya devam edebilmesi için gerekli yakıt ve tıbbi malzemelerin acilen hastaneye ulaştırılması çağrısı yapıldı.

"Elektriğin kesilmesi, çocuklara verilen oksijenin de kesilmesi demek"

Hasta Dostları Hastanesi Kuvöz ve Yoğun Bakım Bölümü Müdürü Dr. Samir Lubbed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin yaklaşık bir aydır jeneratör yakıtı konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yakıt yetersizliği nedeniyle acil durum tedbirleri kapsamında jeneratörün gün içinde belirli saatlerde kapatıldığını aktaran Lubbed, bunun özellikle yoğun bakım ve kuvöz hizmetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kritik durumdaki hastalara hizmet verdiklerini vurgulayan Lubbed, özellikle gece saatlerinde zaman zaman karanlıkta ve oldukça zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Jeneratör durduğunda klimaların da devre dışı kaldığına işaret eden Lubbed, kapalı alanlarda sıcaklığın kısa sürede yükseldiğini, sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin ise kuvözler başta olmak üzere elektrikle çalışan tıbbi cihazlara zarar verdiğini söyledi.

Yoğun bakım ve kuvözlerde kullanılan oksijen cihazlarının da elektriğe bağlı olduğuna dikkati çeken Lubbed, "Elektriğin kesilmesi, çocuklara verilen oksijenin de kesilmesi anlamına geliyor." dedi.

Yakıt tamamen tükenirse elektrik süresiz kesilecek

Yakıtın tamamen tükenmesi halinde hastanedeki elektriği süresiz olarak kesmek zorunda kalacaklarını belirten Lubbed, bunun yoğun bakım ünitelerinde ve kuvözlerde tedavi gören çocuklar açısından son derece ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Lubbed, hastanenin ihtiyaç duyduğu jeneratör yakıtının en kısa sürede ulaştırılmasını istedi.

Jeneratörlerin durmasının "felaket boyutunda sonuçlara" yol açacağını vurgulayan Lubbed, prematüre bebeklerin bulunduğu kuvözler ile kritik hastalara oksijen sağlayan solunum cihazlarının çalışamaz hale gelebileceğini söyledi.

Bunun hastaların yaşamını yitirmesine neden olabileceğinin altını çizen Lubbed, yoğun bakım ve kuvöz servisinde yaklaşık 10 çocuğun tedavi gördüğünü belirterek, "Elektriğin tamamen kesilmesi, bu çocukları ölüme mahkûm etmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar karanlıkta ve aşırı sıcak altında kalıyor"

Hasta Dostları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Said Salah da Gazze genelinde, özellikle de görev yaptığı hastanede jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın temininde ciddi kriz yaşandığını belirtti.

Elektrik kesintilerinin sık yaşandığını söyleyen Salah, elektrik olmadığında hastaların karanlıkta ve aşırı sıcak altında kaldığını dile getirdi.

Temmuz ve ağustos aylarının yılın en sıcak dönemi olduğuna işaret eden Salah, servislerinde yetersiz beslenme, bağırsak enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşayan, tamamı bir yaşın altındaki çocukların tedavi gördüğünü kaydetti.

Elektrik kesintileri ile aşırı sıcakların bu çocukların sağlık durumunu daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulunan Salah, "Jeneratörleri çalıştıracak yakıt bulunmaması, hastaların ağır zarar görmesine, hatta hayatını kaybetmesine neden olabilir." dedi.

Salah, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli yakıtın hastaneye ulaştırılması çağrısını yineleyerek, yılın bu en sıcak döneminde çocukların yaşamının korunabilmesi için yakıt desteğinin vakit kaybedilmeden sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.