Karadeniz'de Türk sahipli sivil gemilere İHA saldırısı

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de seyreden Türk sahipli sivil gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yaşar" ve "Nadezhda" isimli Türk sahipli sivil gemilerin, dün akşam saatlerinde Novorossisk Limanı’ndan ayrıldıktan sonra İHA’ların hedefi olduğu belirtildi. Saldırı sonucu, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı kaydedildi.

"Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz"

Yaralanan personelin durumunun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sivil gemileri de etkileyecek şekilde Karadeniz’e yayılmasından ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz’de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz’deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.