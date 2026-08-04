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Savunma
AA 04.08.2026 12:54

Türkiye'nin stratejik gücüne yerli dedektör desteği

ASELSAN, savunma sanayiinde kullanılmak üzere geliştirdiği, insansız hava araçlarından (İHA) hava savunma füzelerine kadar birçok stratejik platforma entegre edilen kızılötesi dedektör ailesini tanıttı.

Türkiye'nin stratejik gücüne yerli dedektör desteği

ASELSAN, stratejik sistemler için geliştirilen elektro-optik dedektör teknolojilerine ilişkin detayları aktardı.

Elektro-optik sistemlerin en kritik bileşenlerinin milli imkanlarla geliştirildiği bildirilen paylaşımda, "Mikroelektronik sistemlerdeki yetkinliğimizle Türkiye’yi kızılötesi dedektör üreten sayılı ülkelerden biri konumuna taşıdık" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen videodaki bilgilere göre, şirket tarafından geliştirilen kızılötesi dedektörler, farklı harekat ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde soğutmalı ve soğutmasız olmak üzere çeşitli konfigürasyonlarda tasarlandı.

Milli platformların görüş yeteneği güçleniyor

Görüntülerde yerli ana muharebe tankı ALTAY'a entegre edilen gözetleme sistemi YAMGÖZ 200, ÇELİKKUBBE'nin orta katmanında yer alan HİSAR ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'da yer alan TOYGUN sistemlerinde kullanılan elektro-optik dedektör teknolojilerine yer verildi.

Geliştirilen sistemler arasında, soğutmalı ve soğutmasız seçenekleri bulunan kızılötesi dedektör ailesi yer alıyor.

Yerli dedektör ailesinin, milli platformların gece ve olumsuz hava koşullarındaki görüş ile hedef tespit yeteneklerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Dedektör teknolojisi güç dengelerini değiştiriyor

ASELSAN keşif gözetleme, füze arayıcı başlık, hedefleme sistemleri, İHA'lar ve milli muharip uçak KAAN'ın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılan ve dünyada çok az ülkenin üretebildiği kızılötesi dedektörleri yerli olarak üretiyor.

Sınırlı sayıda gelişmiş ülkenin elinde bulunan bu teknolojinin varlığı, bir gelişmişlik ve üstünlük göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yüksek performanslı askeri sistemlerin ana bileşenlerinden biri olan kızılötesi dedektörler, sivil uygulamalarda da görev alabiliyor.

Kızılötesi dedektör teknolojisine sahip ülkeler gece veya gündüz, özellikle toz, duman ve sis gibi olumsuz hava koşullarında tehdit unsurlarına karşı diğer ülkelere göre stratejik bir avantaj elde ediyor. Bu kapsamda, kızılötesi dedektör teknolojisinin ülkeler arası güç dengelerini değiştirebilecek bir nitelik taşıdığı ifade ediliyor.

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ASELSAN Savunma Sanayii İnsansız Hava Aracı (İHA)
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