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Dünya
AA 04.08.2026 13:32

Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçtiği Guatemala'da tahliye emirleri verildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle çevre bölgelerde yaşayan kişiler için tahliye emirleri verildi.

Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçtiği Guatemala'da tahliye emirleri verildi

Guatemala Afet Yönetimi Kurumundan (CONRED) yapılan açıklamada, başkentin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alan Fuego Yanardağı'nın, dün yerel saatle sabah faaliyete geçtiği bildirildi.

Patlamanın şiddetinin gün içinde giderek arttığı belirtilen açıklamada, dağın çevresindeki iki köy için tahliye emirleri verildiği kaydedildi.

Turuncu seviyede alarm ilan edildiği aktarılan açıklamada, küllerin çevre bölgelere yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bölgenin yakınındaki bir otoyolun trafiğe kapatılmasının yanı sıra bölgeye yakın okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Guatemala Sismoloji, Volkanoloji ve Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise patlamanın şiddet seviyesinin arttığı kaydedildi.

Yüksekliği 3 bin 763 metreyi bulan "Fuego Yanardağı" Orta Amerika'daki en aktif yanardağlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yanardağ 2018'de patlamış ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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