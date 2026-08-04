Burhanettin Duran: Milli Dayanışma Kanun Teklifi tarihi bir adımdır

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) imzaya açılan yeni yasal düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, söz konusu kanun teklifinin "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

"Süreç bir pazarlık değil, devlet kararlılığıdır"

Yürütülen çalışmanın hukuki ve siyasi niteliğine dikkat çeken Duran, şunları kaydetti;

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır.