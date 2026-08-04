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Gündem
TRT Haber 04.08.2026 14:52

AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" düzenlemesi için muhalefet turu

AK Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün CHP, Yeni Yol ve Yeni Parti gruplarını ziyaret edecek.

AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" düzenlemesi için muhalefet turu

AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen "Çerçeve Kanun Teklifi"ne ilişkin siyasi partilerle temaslarına başlıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül başkanlığındaki heyet, hazırlanan yasal düzenlemenin içeriği hakkında bilgilendirme yapmak ve partilerin görüşlerini almak üzere bugün TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret edecek.

İlk durak muhalefet partileri

Edinilen bilgiye göre Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet, ziyaret trafiği kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeni Yol Partisi ve Yeni Parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde, terörün tamamen sona erdirilmesi ve toplumsal huzurun tahkim edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifinin detaylarının paylaşılması bekleniyor.

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