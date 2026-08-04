Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şûra kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hazır bulundu.

"Hayırlara vesile olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamasında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şûrada aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan kararlara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinde kritik değişikliklere gidildi.

Hava Kuvvetlerinde bayrak değişimi

Şûra kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi ise 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uzatıldı.

Terfi ve görev süreleri

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Kararlar neticesinde, halen 328 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 334’e yükseleceği bildirildi.

Üst rütbelere yükselen isimler

Toplantıda alınan kararlar uyarınca bir üst rütbeye yükseltilen bazı isimler şöyle;

Hava Kuvvetleri Komutanlığından, Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe yükseltildi.

Emekliye sevk edilenler

Şura kapsamında 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 itibarıyla, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 itibarıyla emekliye sevk edildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diler; emekliye ayrılacak personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Yüksek Askeri Şûra toplantısı sonrası emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.