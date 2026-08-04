"Terörsüz Türkiye" sürecinde gözler TBMM'de

AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan ve terörü ülke gündeminden tamamen düşürmeyi amaçlayan sürecin en kritik aşamalarından biri olan yasal düzenleme çalışmalarına hız verdi.

TBMM Grup Başkanlığı tarafından titizlikle hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi", Meclis sunumu öncesinde dün AK Parti Grubu içerisinde milletvekillerinin imzasına sunuldu.

Milletvekillerine "eksiksiz imza" çağrısı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla dün yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi. Teklifin, TBMM’deki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtilirken, sürecin koordineli bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

İmza süreci saat 17.00’de sona eriyor

Belirlenen takvime göre, AK Parti milletvekillerinin hazırlanan kanun teklifini bugün saat 17.00'ye kadar imzalamaları gerekiyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin vakit kaybetmeden TBMM Başkanlığına sunulması ve ardından ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanması öngörülüyor.

Terörsüz Türkiye’nin yol haritası

Söz konusu teklifin, terörle mücadeleden sosyal entegrasyona kadar geniş bir yelpazede hukuki güvenceler ve uygulama esaslarını içermesi bekleniyor. Düzenleme, sadece güvenlik odaklı değil, sürecin toplumsal ve hukuki boyutlarını da içeren kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Menzile varmak üzereyiz" mesajıyla stratejik önemine işaret ettiği bu düzenleme ile Türkiye'nin terör kamburundan tamamen kurtarılması ve toplumsal huzurun yasal bir çerçeveyle tahkim edilmesi hedefleniyor.

