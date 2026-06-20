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Gündem
TRT Haber, AA 20.06.2026 00:42

İletişim Başkanlığı'ndan 'Milli heyecanı yaşarken öğrencilerimizi unutmayalım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, A Milli Futbol Takımımıza destek veren vatandaşları maç heyecanını ölçülü yaşamaları ve üniversite sınavına girecek öğrencileri rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

İletişim Başkanlığı'ndan 'Milli heyecanı yaşarken öğrencilerimizi unutmayalım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Paraguay karşısında çıkacağı Dünya Kupası ikinci maçında A Milli Futbol Takımımıza başarılar diledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Takımımıza destek veren tüm vatandaşlarımızdan, üniversite sınavına girecek gençlerimizi de düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını ve öğrencilerimizi rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamaya göre, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav başarısını olumsuz etkilememek adına dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

"1- Maç öncesi ve sonrasında yüksek sesli kutlama, konvoy ve korna kullanımından kaçınılmalıdır.

2- Televizyon, hoparlör ve benzeri yayın araçlarının sesi çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede tutulmalıdır.

3- Özellikle sınavın yapılacağı sabah saatlerinde gereksiz araç trafiği ve gürültü oluşturabilecek davranışlardan uzak durulmalıdır.

4- Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sessizliğe azami özen gösterilmelidir.

5- Öğrencilerimizin uzun süredir emek verdiği bu önemli sınavda dikkatlerini koruyabilmeleri için toplumsal duyarlılık sergilenmelidir.

6- Aileler ve vatandaşlar, gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu süreçte destekleyici bir tutum benimsemelidir.

7- Milli Takımımıza olan desteğimizi gösterirken, öğrencilerimizin sınav başarısına katkı sağlayacak sakin ve huzurlu bir ortamın korunmasına da özen gösterilmelidir."

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A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar Dünya Kupası İletişim Başkanlığı Son Dakika YKS
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