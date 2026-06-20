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Dünya
AA 20.06.2026 04:30

San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

San Francisco'da Türk yürüyüşü yapıldı
[Fotoğraf: Milli Takımlar]

Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

Taraftarlar daha sonra çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

 

Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti.

Türkiye ile Paraguay arasındaki mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

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