Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi: Teknik detay mutabakatı imzalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlandı, mutabakat imzalandı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin de tamamlandığı ve mutabakatın imzalandığı duyuruldu.
Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdügü belirtildi.
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