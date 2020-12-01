Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin de tamamlandığı ve mutabakatın imzalandığı duyuruldu.



Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdügü belirtildi.