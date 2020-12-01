Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 20 şüphelinin kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan telefon hatları üzerinden, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlendi.

12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin’in oğlu da bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.