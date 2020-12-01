Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da ByLock operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 20 şüphelinin kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan telefon hatları üzerinden, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlendi.
12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin’in oğlu da bulunuyor.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ
Sıradaki Haber
Yurt genelinde 4 gün yoğunlaştırılmış denetim: 18 bin 747 kişiye maske cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz