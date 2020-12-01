Ülke genelinde vatandaşların kalabalık bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-27-28-29 Kasım’da yoğunlaştırılmış “Koronavirüs Salgını” denetimleri gerçekleştirildi.



Pazar yerleri denetlendi

4 gün boyunca 80 bin 637 personelin görev aldığı, 24 bin 695 denetim ekibiyle gerçekleştirilen denetimlerde; 8 bin 168 pazar yeri kontrol edildi, tedbirlere uymayan 557 pazar yeri esnafına idari para cezası uygulandı. 5 pazar yeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

267 toplu ulaşım aracına kapasite cezası



116 bin 854 toplu ulaşım aracı denetlendi, denetimlerde 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymağı tespit edildi.



Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulandı. 4 bin 504 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri/sürücüleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.



18 AVM'ye suç duyurusu



Gerçekleştirilen AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranan 135 AVM’ye para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Maskeye ceza yağdı



Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi.



Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

