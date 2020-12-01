Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün örgür sorumluları ile irtibatı tespit edilen 44 eski polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.
Şüphelilerden 41'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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