Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Doğalgazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri belli oldu. Buna göre, fiyatlar tüm abone gruplarında sabit tutuldu.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayı tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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