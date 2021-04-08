Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 04:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamu tahsil usulü değişikliği komisyondan geçti
[Fotoğraf: AA]
Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Kanun teklifine göre, kamu alacaklarında tahsil usullerinde değişiklik yapılıyor.
Muhafazası tehlikeli veya masraflı menkul değerler pazarlık usulü ile satılabilecek.
Gayrimenkuller elektronik ortamda satışa sunulabilecek.
Ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti veren sektörlerde, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara nakdi ücret desteği verilecek.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler TBMM TBMM Komisyonları
Son Haberler
- 04:47
- 03:42
- 03:26
- 03:06
- 02:58
Sıradaki Haber
8 Nisan Dünya Romanlar Günü Türkiye'de de kutlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz