Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Carlos Bustillo Bonasso ile telefonda görüşme yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bonasso telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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