Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçlarının tüm dünyada takdirle karşılandığının altını çizdi.

Terörle mücadeledeki önemlerini vurguladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın İctimai Televizyonu'na konuştu.

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bayraktar TB-2’yi 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık, 2014’te envantere girdi. Ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu. Bütün dünya Karabağ harekatında da maharetlerini görmüş oldu."

Bayraktar, milli teknoloji hamlesinin önemine dikkati çekti.

"Güç birliği yapmalıyız"

"Biz Türkiye'de buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Yani sadece üreten değil önce hayal edip araştırıp geliştirip tasarlayıp sonra üretilen bir teknoloji olduğunda gerçek anlamda uluslara faydası olduğunu düşünüyoruz.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlı gençlere de tavsiyelerde bulundu.

"İki devlet tek millet" çatısı altında yüksek teknoloji alanında güç birlikteliği yapılması gerektiğini vurguladı.