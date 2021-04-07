Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güvenlik soruşturması TBMM'de kabul edildi
[Fotoğraf: AA ]
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Meclis, bu hafta Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi mesaisine kaldığı yerden devam etti.
16 maddelik teklif kabul edilerek yasalaştı.
Kişinin birinci derece yakınları soruşturmadan muaf
Yasaya göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.
Cezaevi çalışanları, öğretmenler ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak.
Kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek.
Teklifte yapılan değişiklikle, kişinin birinci derecede yakınları, eşi ve eşinin ailesi güvenlik soruşturmasına tabi tutulmayacak.
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