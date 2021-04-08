Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 askerin şehit düşmesinin ardından, siyaset dünyasından taziye mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Hain terör örgütü PKK/YPG tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Hain terör örgütü PKK / YPG tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 7, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz, tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Şehitlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı dilerim. Bu alçak saldırının bedelini ödettik, ödetmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. Terörün kökünü kazıyacağız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yüreğimiz Zeytin Dalı Harekat bölgesinden gelen acı haberle yandı. Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki terör saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde PKK/YPG alçak terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve silah arkadaşları başta olmak üzere milletimize başsağlığı diliyorum. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 7, 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Zeytin Dalı harekat bölgesinde PKK/YPG alçak terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve silah arkadaşları başta olmak üzere milletimize başsağlığı diliyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçik’lerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde hain terör örgütü PKK/YPG tarafından şehit edilen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Şehit olan 2 kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Şehit olan 2 kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 7, 2021

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde hain terör örgütünün saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Dualarımız ve yüreğimiz, bölgede terör operasyonlarını sürdüren kahramanlarımızla.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki hain terör saldırısında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'nin hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Tek bir terörist kalmayıncaya dek mücadeleye devam edeceğiz.

Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'nin hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum.



Tek bir terörist kalmayıncaya dek mücadeleye devam edeceğiz.



Milletimizin başı sağ olsun... — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 7, 2021

AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde hain terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısında şehid düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Uzm. Çvş. Ahmet Akdal ve Uzm. Çvş. Gökhan Çakır’a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Mehmetlerimiz Uzm. Çvş. Ahmet Akdal ve Uzm. Çvş. Gökhan Çakır’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Mehmetlerimiz Uzm.Çvş.Ahmet Akdal ve Uzm.Çvş.Gökhan Çakır’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Başımız sağolsun. — Binali Yıldırım (@BY) April 7, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak.

CHP ve İYİ Parti'den taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/YPG terör örgütünün saldırısıyla şehit düşen kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum.