Uluslararası Roman Komitesi'nin 1990 yılında kabul ettiği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" artık Türkiye'de de kutlanacak.

Bu konudaki çalışmaları düzenleyen genelge, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Roman vatandaşların sorunlarının en üst düzeyde ele alındığı belirtildi,

Strateji Belgesi ile birinci ve ikinci aşama eylem planlarında Romanlar'a yönelik yapılan çalışmalar hatırlatıldı.

Bu kapsamda "8 Nisan Romanlar Günü"nün Türkiye'de de kutlanılmasına karar verildiği açıklandı.

Etkinlikler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek.