Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 02:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
8 Nisan Dünya Romanlar Günü Türkiye'de de kutlanacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Uluslararası Roman Komitesi'nin 1990 yılında kabul ettiği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" artık Türkiye'de de kutlanacak.
Bu konudaki çalışmaları düzenleyen genelge, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, Roman vatandaşların sorunlarının en üst düzeyde ele alındığı belirtildi,
Strateji Belgesi ile birinci ve ikinci aşama eylem planlarında Romanlar'a yönelik yapılan çalışmalar hatırlatıldı.
8 Nisan Romanlar Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/aTzcspseui— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 7, 2021
Bu kapsamda "8 Nisan Romanlar Günü"nün Türkiye'de de kutlanılmasına karar verildiği açıklandı.
Etkinlikler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek.
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