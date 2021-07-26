Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi için zam pazarlığı başlıyor.

Sendikalar zam oranı ile mali ve özlük haklara ilişkin taleplerini bugün hükümete iletecek.

İlk toplantı 2 Ağustos'ta

6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı ise 2 Ağustos'ta yapılacak.

Yaklaşık bir ay sürecek müzakere sürecinde 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak.

Sendikalar hükümetten yeni teklif bekliyor

700 binden fazla kamu işçisini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş ise hükümetten yeni bir teklif bekliyor.

Sendikalar en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti. İlk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulundu.

Hükümet ise kamu işçilerine birinci 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı teklif etti. Ayrıca brüt ücreti 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira; brüt ücreti 3 bin 750 ile 4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam önerisinde bulundu.

Zam oranı müzakere sürecinin ardından belli olacak.