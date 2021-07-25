Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: 1 milyona yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Yurt dışında yaşayan yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri sürüyor. Bu kapsamda Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu oluştu. Geçişleri kolaylaştırmak için tüm gişeler açıldı, personel takviyesi yapıldı.
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl Anavatan'a gelemediler. Vatan özlemini gidermek için sıla yoluna çıktılar.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda son günlerde yaşanan yoğunluk hafta sonu da devam etti.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı olan Kapıkule'de yüzlerce araçlık kuyruk oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki giriş peronlarının tamamı açık tutuluyor. Amaç, gurbetçilerin geçiş işlemlerini hızlandırmak.
Yurda giren gurbetçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Gümrük çalışanlarına, diğer kamu kurumlarından personel takviyesi yapıldı.
Tüm çalışanlar koronavirüs testinden geçirildi.
1 Haziran'dan bu yana yurda kara yoluyla giren yolcu sayısı 1 milyona yaklaştı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kapıkule Koronavirüs
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