Cumhurbaşkanı Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Hain saldırı sonrası terör hedefleri ateş altına alındı.

En az 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamasında şunları aktardı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir."