PKK/YPG 'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e roketli saldırı düzenledi. Saldırı yapılan bölgeyi @trthaber görüntüledi.https://t.co/x4wio9hfXB pic.twitter.com/RMpme5zhvn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2021

Teröristlerce Afrin kent merkezindeki Marate kavşağı ve Siyasiyye sokağına yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

Evlerde hasar oluştu

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar meydana geldi.

Türkiye, Suriye Milli Ordusunun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.