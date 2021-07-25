Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Hain saldırı sonrası terör hedefleri ateş altına alındı.

En az 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından şehitlerin kanının yerde kalmadığını açıkladı.

Etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" denildi.