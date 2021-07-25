Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Hain saldırı sonrası terör hedefleri ateş altına alındı.
En az 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından şehitlerin kanının yerde kalmadığını açıkladı.
Etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
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