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Gündem
TRT Haber 16.08.2024 13:35

KALKAN DİHA 43. testi de başarıyla tamamladı

Bayraktar KALKAN DİHA, kabiliyetlerini test etmeyi sürdürüyor. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı 43'üncü sistem tanımlama uçuşu testini de başarıyla tamamladı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, 43'üncü uçuşundaki sistem tanımlama uçuşu testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.

Selçuk Bayraktar, sistem tanımlama uçuşu testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

 

Bayraktar KALKAN DİHA, nisan ayında VTOL Uçuş Testi kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıkmıştı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

Testlerini başarıyla sürdüren KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 

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