MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Manisa Gördes'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gördes'te yangın

Gördes'e bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Alevlerle mücadele 3'ncü günde de sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı ve 6 yer ekibi yangını söndürmek için çalışıyor. Karayakup ve Yeniköy Mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Karayakup Mahallesi'nde alevlerin ulaştığı bazı evler zarar gördü.

Gördes'te Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken bu kez ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yangın çıktı.



Ekiplerin oraya da müdahalesi sürüyor.