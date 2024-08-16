Manisa'daki yangın 3. gününde

Manisa'nın Gördes'e bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Alevlerle mücadele 3'ncü günde de sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı ve 6 yer ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.

Çalışmalara Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 helikopter de destek veriyor.

Karayakup ve Yeniköy Mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Karayakup Mahallesi'nde alevlerin ulaştığı bazı evler zarar gördü.

Gördes'te Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken bu kez ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yangın çıktı.



Ekiplerin oraya da müdahalesi sürüyor.