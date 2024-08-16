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Türkiye
TRT Haber, AA 16.08.2024 07:15

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sürüyor

İzmir'in Karşıyaka, Kemalpaşa ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın hava araçlarıyla müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı. Kentte dün akşam saat 21.10'da çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edilmeye başlanmıştı. 

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sürüyor

Vali Elban: 1 köyümüzü tahliye ettik

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Elban, salı günü Yamanlar Dağı'nda başlayan yangının perşembe günü büyük ölçüde söndürüldüğünü anımsattı.

Dün akşam, söndürülmüş alan içinde kalan büyük odun ve kütüklerdeki kıvılcımın saatteki hızı 70-80 kilometreye varan rüzgarın etkisiyle tekrar harlandığını ifade eden Elban, Karatepe mevkisinde devam eden yangına hava araçlarının gece müdahale edemediğini belirtti.

Orman ekipleri, AFAD, Jandarma, itfaiye, belediye ve polis ekiplerinin yangına müdahale ettiğini dile getiren Elban, ormanın başladığı yerin yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu, bu nedenle de çalışmaların ciddi manada güçleştiğini söyledi.

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sürüyor

Bölgede yaşayan vatandaşların hızlı bir şekilde tahliyesinin sağlandığını ifade eden Elban, "Allah'a şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok. Ancak bir kısım evlerin yandığı yönünde bilgimiz var. Kesin sayı, yangınla ilgili çalışmalar belirli bir aşamaya gelip kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra ortaya çıkacak. Bölgede rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi bulduğu için çoğu zaman havadan müdahaleyi durdurmak zorunda kalıyoruz. Hava araçları rüzgardan dolayı uçamaz duruma geliyor." diye konuştu.

Karada 60'a yakın arazöz, 20'nin üzerinde itfaiye aracı, birçok su tankeri, 10'un üzerinde dozer, 12 TOMA, birçok iş makinası ve su araçlarının söndürme çalışmalarına katıldığını hazırlatan Elban, farklı kurumlardan 1000'in üzerinden personelin de yoğun gayreti bulunduğunu kaydetti.

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sürüyor

Yangının şu anda 4-5 bölgede devam ettiği bilgisini paylaşan Elban, şöyle devam etti:

"2 bölgedeki yangın nispeten kontrol altına alınmış gibi gözüküyor ama özellikle Örnekköy ve Doğançay'ın aşağı taraflarında mahallelere doğru ilerlemiş durumda. Şu an için Allah'a şükür çok büyük bir risk ve can kaybıyla ilgili bir sıkıntı olmamakla birlikte yangın bu bölgelerde henüz kontrol altına alınmış değil. Yoğun bir şekilde çabalar devam ediyor. Yukarıdaki 1 köyümüzü tahliye ettik. Ayrıca Doğançay Mahallesi dahil, yangına yakın bölgelerde bir kısım evler tahliye edildi."

Elban, saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarda hava araçlarının çalışmakta çok zorlandığını ifade etti.

Rüzgarın hafiflemesi durumunda hava müdahalesinin çok hızlanacağını aktaran Elban, "Allah korudu birkaç tehlike de atlattı arkadaşlarımız. Ancak bu şartlarda müdahalede bulunan pilotlarımızın can güvenliği ciddi manada tehdit altında. Bu aşırı rüzgarda çok da verim alınamıyor. Hava araçlarımız şu anda müdahale için bekliyorlar, yeter ki rüzgarda bir miktar azalma olsun." dedi.

 

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sürüyor

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, yangın olduğunu duyduktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Bölgeye civar mahallelerden de yardım için gelenlerin olduğunu ifade eden Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun."

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sürüyor

Çeşme

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisinden saat 04.51 sıralarında yangın ihbarı alındı.

Makilik ve otluk alandaki yangına 6 uçak, 1 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.  

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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