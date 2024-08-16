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Türkiye
AA 16.08.2024 06:30

Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büst bulundu.

Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
[Fotograf: AA]

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Kazı çalışmaları sırasında tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu sanılan 1800 yıllık portre büste rastlandı.

Büstün İmparator Hadrian dönemine ait olduğu düşünülüyor

Tiyatronun batı girişlerinin önünde yapılan kazı çalışmalarında bulunan yaklaşık 56 santimetre yüksekliğindeki ve 50 santimetre genişliğindeki portre büst, kıvırcık ve bukleli saç biçimiyle dikkati çekiyor.

Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu

Büst, her bir tutamın diğerlerinden farklı olarak kendi içine kıvrılması nedeniyle Antoninler döneminin ayrıntılı stilini yansıtıyor. Ayrıca büst, sakallı ve bıyıklı bir yüzü, omuz kısmında ise kıvrımlı bir kumaş parçası örtüsünü betimliyor.

Büstün, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan, aynı zamanda tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olabileceği düşünülüyor.

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